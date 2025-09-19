Vélez venció a San Martín en San Juan y se prende en la pelea de la Zona B

El Fortín logró una gran victoria como visitante al imponerse por 2-1 sobre un Verdinegro que se hunde.

Hoy 21:42

Vélez volvió a mostrar solidez y estiró su buen presente en el Torneo Clausura al derrotar este viernes por 2-1 a San Martín de San Juan, en condición de visitante y con un equipo alternativo, por la 9ª fecha. Con este resultado, el Fortín alcanzó su quinto partido sin derrotas y llega con confianza al desquite de Copa Libertadores frente a Racing.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto solo presentó dos titulares en cancha (Aarón Quirós e Imanol Machuca), pero se las ingenió para imponer condiciones desde el inicio. Manuel Lanzini, quien marcó su primer gol en el club, abrió el marcador con una gran definición en la primera parte. Al minuto del complemento, el juvenil Dilan Godoy amplió diferencias tras una excelente combinación con el propio Lanzini.

San Martín reaccionó y logró descontar a través de Ignacio Maestro Puch, pero pese a los intentos no pudo evitar la derrota que lo mantiene hundido en el fondo de las dos tablas del descenso. En el tramo final, el entrenador velezano mandó a la cancha a Rodrigo Aliendro y se dio el esperado debut de Diego Valdés, aunque la nota negativa llegó con la expulsión de Quirós, sancionada vía VAR y con polémica.

El Fortín sigue sumando confianza y encara la revancha ante Racing por la Libertadores con un envión clave, mientras que San Martín no logra levantar cabeza y compromete cada vez más su futuro en la categoría.