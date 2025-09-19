Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 SEP 2025 | 38º
X
Somos Deporte

En vivo: Vélez, con la cabeza puesta en la Copa, visita a San Martín en San Juan por el Clausura

El Santo necesita ganar para soñar con la permanencia, mientras que el Fortín busca afirmarse en puestos de clasificación. Se enfrentan este viernes desde las 19.15.

Hoy 19:21

Por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, San Martín de San Juan recibirá a Vélez este viernes desde las 19.15 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Ambos llegan con urgencias, pero con objetivos muy distintos: el Santo pelea por no descender y el Fortín quiere sellar su pase a la siguiente fase.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético San Martín de San Juan Club Atlético Vélez Sarsfield Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Zamora y la intendente Fuentes dejaron inaugurado el Parque “Mama Antula”
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 19º y 20º en las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  3. 3. El tiempo para este viernes 19 de septiembre en Santiago del Estero: nublado y con 37ºC de máxima
  4. 4. La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif participaron de la jornada de Hackathon
  5. 5. Violento robo en barrio General Paz: maniataron a un hombre y le robaron $100 mil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT