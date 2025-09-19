En vivo: Vélez, con la cabeza puesta en la Copa, visita a San Martín en San Juan por el Clausura

El Santo necesita ganar para soñar con la permanencia, mientras que el Fortín busca afirmarse en puestos de clasificación. Se enfrentan este viernes desde las 19.15.
Por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, San Martín de San Juan recibirá a Vélez este viernes desde las 19.15 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Ambos llegan con urgencias, pero con objetivos muy distintos: el Santo pelea por no descender y el Fortín quiere sellar su pase a la siguiente fase.
