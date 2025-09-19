Con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación, Lanús se mide ante Platense en La Fortaleza

El Granate llega entonado tras vencer a Fluminense en la Sudamericana, mientras que el Calamar necesita los tres puntos para meterse entre los ocho de la Zona B. Juegan este viernes a las 21.15.

Hoy 01:27

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús recibirá a Platense este viernes desde las 21.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El Granate intentará ratificar su buen momento copero y consolidar su lugar en la clasificación, mientras que el Calamar va en busca de un triunfo que lo acomode entre los ocho mejores de la Zona B.

El equipo de Mauricio Pellegrino viene de un golpe anímico clave: derrotó 1-0 a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que revitalizó la confianza del plantel. En el ámbito local, Lanús dejó atrás la eliminación en Copa Argentina ante Argentinos Juniors y logró un 1-0 frente a Independiente Rivadavia, resultado que lo mantiene en zona de clasificación y con la chance de afianzarse en casa.

Por el lado de Platense, la irregularidad lo tiene al límite. El Calamar necesita ganar para meterse en puestos de clasificación, ya que actualmente queda afuera por diferencia de gol. El equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez viene de caer 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero reaccionó con una valiosa victoria 2-1 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela, que lo dejó con vida de cara a esta recta final.

Con un Lanús entonado y un Platense urgido de puntos, el choque en La Fortaleza promete ser una verdadera final anticipada en la lucha por la clasificación.