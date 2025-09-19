En vivo: con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación, Lanús se mide ante Platense en La Fortaleza

El Granate llega entonado tras vencer a Fluminense en la Sudamericana, mientras que el Calamar necesita los tres puntos para meterse entre los ocho de la Zona B. Juegan este viernes a las 21.15.
Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús recibirá a Platense este viernes desde las 21.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El Granate intentará ratificar su buen momento copero y consolidar su lugar en la clasificación, mientras que el Calamar va en busca de un triunfo que lo acomode entre los ocho mejores de la Zona B.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO