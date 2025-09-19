River y Racing, con fecha confirmada para el duelo de Copa Argentina

La organización estableció la fecha de disputa de los cuartos de final del certamen, el único duelo pendiente para completar el cuadro de semis.

Hoy 01:29

Más allá de estar pensando en la Copa Libertadores, River y Racing saben que tienen un asunto pendiente en los cuartos de final de la Copa Argentina. Su duelo es el único que resta disputarse de la fase puesto que en semis Independiente Rivadavia ya espera por el vencedor, mientras que por la otra llave quedaron Argentinos Juniors y Belgrano.

Los compromisos internacionales, previsiblemente, pararon la pelota en el calendario del torneo para La Academia, que accedió a la instancia con un 3-0 a Riestra, y el Millonario, que pasó sufriendo por penales tras igualar sin goles con Unión. Ya se sabía que su enfrentamiento se produciría luego de afrontar los cuartos del certamen continental, y este jueves se conoció la fecha exacta.

Según difundió la organización, el partido se disputará dentro de dos semanas, el jueves 2 de octubre, en escenario y horario aún pendientes de confirmación.

Esta programación hizo prevalecer los deseos de River por sobre los de Racing, que pretendía jugar la semana siguiente -fecha FIFA- para cortar con el frenesí del calendario. No obstante, esa elección privaba a su rival de una buena cantidad de futbolistas afectados a sus selecciones. El haber elegido como opción un jueves, último día de entre semana, intenta así conciliar ambas posturas.

Luego de los desquites de La Banda con Palmeiras -viene de caer por 2-1 como local- y La Academia con Vélez -le ganó de visitante por 1-0 en Liniers- será un cruce para alquilar balcones, con el morbo extra del fresco desencuentro entre ambos clubes por el pase de Maximiliano Salasal conjunto de Marcelo Gallardo.