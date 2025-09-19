El tiempo para este viernes 19 de septiembre en Santiago del Estero: nublado y con 37ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo mayormente cubierto y vientos de dirección al este.

Hoy 05:46

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublada y vientos moderados del sector este.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 37ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes la máxima tocaría los 37ºC, en una jornada con vientos leves a moderados del este y cielo parcialmente nublado.

