Canavó y el presente de Tiro Federal: “Aspiramos a salir campeones”

La gran figura en la victoria ante Quimsa analizó el gran momento del equipo en el Torneo Pre-Federal “60 Años de Canal 7”, donde ya acumulan tres triunfos en cuatro presentaciones.

Hoy 06:04

Tras la buena victoria frente a Quimsa, que reafirmó el buen inicio de Tiro Federal en el certamen, Maxi Canavó se destacó como la gran figura del partido al anotar 31 puntos y liderar ofensivamente a su equipo. Los bandeños llevan tres victorias en cuatro partidos disputados y se consolidan como protagonistas del torneo.

“Era un partido duro el que teníamos, el equipo está firme, veníamos de ganarle a Newbery. Vamos a ser un equipo que va a competir”, destacó el goleador, quien valoró especialmente la unión y la entrega de sus compañeros. “Lo que me gusta del equipo es la entrega, representa la camiseta y el club, la unión y el trabajo, es lo que más disfruto”, agregó.

Canavó también remarcó que el presente de Tiro no debería sorprender. “Tiro hace años que viene compitiendo y jugando finales, no tendrían que sorprenderse con este presente y este equipo competitivo”, aseguró. En ese sentido, subrayó la ambición del plantel: “Aspiramos a salir campeones, nos consideran un equipo competitivo. El objetivo es pelear todo y sino llegar lo más lejos posible”.

Respecto al nivel general del campeonato, señaló la paridad como un factor clave. “El torneo es parejo, nos toca enfrentarnos a Nicolás Avellaneda qué es candidato todos los años, a Jorge Newbery que por los nombres de los jugadores va a pelear, y Olímpico de La Banda también está fuerte”, expresó, dejando en claro que el camino hacia el título será exigente.