Con gran expectativa, arranca la acción en “La Catedral” del BMX

Este viernes se correrá en la pista provincial con la presencia de los mejores riders del país y delegaciones de más de diez provincias.

Hoy 06:20

La acción del Campeonato Argentino de BMX se traslada a Santiago del Estero, donde este viernes se disputará la 5ª fecha en la reconocida pista provincial, epicentro histórico de grandes competencias nacionales e internacionales. El evento promete reunir a los mejores exponentes del BMX argentino y convocar a un gran marco de público.

Alrededor de diez delegaciones provinciales dirán presente en la jornada, entre ellas representantes de La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero, entre las más destacadas. Esto garantiza un nivel competitivo de primer orden, con los principales riders nacionales en escena.

El programa oficial se pondrá en marcha el mismo viernes 19, con el acto inaugural previsto a las 15:00. Minutos más tarde, a las 15:15, se dará inicio formal a las competencias, que se extenderán durante toda la tarde.

Con esta cita, el Campeonato Argentino de BMX ingresa en una etapa clave de su calendario, y Santiago del Estero vuelve a consolidarse como una de las capitales del deporte sobre dos ruedas en el país.