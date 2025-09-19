Ingresar
Central Argentino y Central Córdoba se juegan todo en la final de ida en la Reserva

El Albo y el Ferro se enfrentan esta noche en el Osvaldo Juárez en el primer choque de la final del Clausura.

Hoy 06:29

La Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol entra en su etapa decisiva y este viernes tendrá un duelo imperdible: Central Argentino y Central Córdoba se verán las caras en la final de ida del Torneo Clausura, desde las 22 en el Osvaldo Juárez.

El Albo llega a esta instancia luego de una campaña sólida, en la que terminó primero en la Zona B con 22 puntos, producto de 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Con un equipo ordenado y con variantes ofensivas, se ilusiona con dar el primer golpe en condición de local.

Por su parte, el Ferro llega invicto y con números imponentes: se quedó con la Zona A al sumar 26 puntos, tras 8 victorias y 2 empates. Esa regularidad lo convierte en uno de los grandes favoritos para quedarse con la copa, aunque sabe que en una final nada está asegurado.

