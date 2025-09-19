Central Argentino y Central Córdoba se juegan todo en la final de ida en la Reserva

El Albo y el Ferro se enfrentan esta noche en el Osvaldo Juárez en el primer choque de la final del Clausura.
La Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol entra en su etapa decisiva y este viernes tendrá un duelo imperdible: Central Argentino y Central Córdoba se verán las caras en la final de ida del Torneo Clausura, desde las 22 en el Osvaldo Juárez.
El Albo llega a esta instancia luego de una campaña sólida, en la que terminó primero en la Zona B con 22 puntos, producto de 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Con un equipo ordenado y con variantes ofensivas, se ilusiona con dar el primer golpe en condición de local.
Por su parte, el Ferro llega invicto y con números imponentes: se quedó con la Zona A al sumar 26 puntos, tras 8 victorias y 2 empates. Esa regularidad lo convierte en uno de los grandes favoritos para quedarse con la copa, aunque sabe que en una final nada está asegurado.