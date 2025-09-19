Ingresar
Mariano Bettini y el presente de Güemes: “Podemos revertir esta situación”

El defensor habló tras la práctica y palpitó el duelo del lunes ante Quilmes por la fecha 32 de la Primera Nacional.

Hoy 07:04

Luego de una nueva jornada de entrenamiento, Mariano Bettini analizó el presente de Güemes, que el próximo lunes tendrá un duro compromiso cuando visite a Quilmes, en el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional. El defensor remarcó la importancia de mantener la confianza para salir de la zona baja de la tabla.

“Es un desafío difícil, pero le estamos poniendo el pecho a la situación. Después del partido del otro día ya vernos hoy con un poquito de diferencia en la zona baja nos da confianza. Vamos a jugar el lunes un partido más que complicado, estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido”, expresó el lateral.

Bettini subrayó la importancia de la mentalidad para lograr resultados positivos. “Si mantenemos la mentalidad positiva va a depender de nosotros. Tenemos que seguir enfocados en esta situación, en mejorar y sacar un buen resultado”, afirmó.

El defensor también destacó la fortaleza del plantel en este tramo de la temporada. “Cualquier victoria al grupo lo fortalece, el grupo sigue demostrando aspectos positivos, hoy seguimos enfocados en que podemos revertir esta situación”, sentenció, en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

