Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

“Va a ser una final abierta, un lindo partido”, dijo Carlos Giménez sobre el choque ante Comercio

El entrenador del Albi analizó el presente de su equipo en la previa del choque de ida ante el Tripero por la final del Torneo Clausura “60 Años de Canal 7”.

Hoy 07:27

Tras una nueva jornada de entrenamiento de cara a la gran definición, Carlos Giménez se refirió al presente de Sportivo Fernández, que en los próximos días afrontará la final de ida del Torneo Clausura “60 Años de Canal 7” frente a Comercio. El DT destacó el esfuerzo de sus jugadores y el proceso que permitió llegar hasta esta instancia.

“Se trabaja para esto que han logrado los chicos, desde que asumimos matemáticamente daban los números y se trabajó para eso”, expresó Giménez, quien valoró la respuesta del plantel en los momentos clave.

El técnico también puso en relieve el mérito de ambos finalistas: “Uno no elige el rival pero cuando se acercan las instancias finales se van viendo los equipos y su trabajo y por algo los dos llegan a la final, algo deben tener”.

En ese sentido, el entrenador reconoció que lo primero fue un cambio de mentalidad. “Al equipo había que cambiarle la mentalidad, había chicos que no estaban bien más en lo psicológico, cambiar el chip, no es fácil perder el clásico. En base a las chances cambiaron la cabeza”, remarcó.

Pensando en el cruce decisivo, Giménez anticipó un choque equilibrado. “Va a ser una final abierta, ellos van a definir allá y nosotros tenemos la posibilidad de sacar diferencia aquí con nuestro juego, va a ser un lindo partido”, sentenció en diálogo con Canal 7.

TEMAS Club Sportivo Fernández Club Comercio Central Unidos Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El duro relato de la abogada Analía Mamani: "Mi vida estuvo en peligro, tengo miedo"
  2. 2. El gobernador Zamora y la intendente Fuentes dejaron inaugurado el Parque “Mama Antula”
  3. 3. La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif participaron de la jornada de Hackathon
  4. 4. En vivo: tras quedar 19º en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  5. 5. River y Racing, con fecha confirmada para el duelo de Copa Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT