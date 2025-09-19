Jennifer Lawrence se une a Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en una historia de fantasmas

La actriz ganadora del Oscar protagonizará What Happens at Night, la nueva película de Martin Scorsese, donde compartirá elenco con Leonardo DiCaprio en una trama que mezcla misterio y lo sobrenatural.

Hoy 07:46

Jennifer Lawrence será una de las protagonistas de What Happens at Night, la nueva película de Martin Scorsese que la reunirá en pantalla con Leonardo DiCaprio. El proyecto, en negociaciones avanzadas entre Apple Original Films y Studiocanal, se perfila como uno de los estrenos más esperados de los próximos años y tiene previsto comenzar su rodaje en enero.

La actriz, ganadora del Oscar y considerada una de las intérpretes más influyentes de la última década, llega a esta producción luego de estrenar Die, My Love bajo la dirección de Lynne Ramsay, filme que también contó con Scorsese como productor y que fue presentado recientemente en Cannes.

Lawrence había estado vinculada a otros proyectos de gran escala, como el biopic de Evel Knievel dirigido por Damien Chazelle —que finalmente no se concretó—, pero su incorporación a la nueva apuesta de Scorsese y DiCaprio confirma su papel central en el cine estadounidense contemporáneo.

La historia de What Happens at Night, adaptación de la novela de Peter Cameron con guion de Patrick Marber, sigue a una pareja estadounidense que viaja a un remoto pueblo nevado de Europa para adoptar un bebé. Allí, entre personajes enigmáticos y situaciones inquietantes, los límites entre lo real y lo sobrenatural comienzan a difuminarse.

La presencia de Lawrence aporta una nueva dimensión al trío creativo, que conjuga la experiencia de Scorsese en narrativas cargadas de misterio con la complicidad de DiCaprio en su sexta colaboración con el director. La suma de la actriz no solo refuerza el atractivo del elenco, sino que instala una expectativa particular sobre cómo se articulará su rol en una trama donde lo psicológico y lo fantasmal se entrelazan.

Si las negociaciones concluyen según lo previsto, What Happens at Night marcará el regreso de Scorsese a la dirección tras Los asesinos de la luna y consolidará a Jennifer Lawrence en un nuevo capítulo de su carrera, esta vez junto a dos de los nombres más poderosos de Hollywood.

Jennifer Lawrence