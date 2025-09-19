Javier Milei viaja a Córdoba para lanzar la campaña electoral de LLA tras el golpe en el Congreso

El Presidente participará este viernes del aniversario de la Bolsa de Comercio y se mostrará con Gonzalo Roca, el candidato outsider impulsado por Gabriel Bornoroni.

Hoy 08:20

Con la derrota electoral bonaerense, La Libertad Avanza apuesta a la provincia de Córdoba para hacer pie en la próxima elección legislativa del 26 de octubre. Por eso, el presidente Javier Milei aprovechará su visita a la Bolsa de Comercio local para mostrarse con Gonzalo Roca, el candidato outsider impulsado por Gabriel Bornoroni. Su llegada se producirá luego del acto que encabezó Juan Schiaretti con los gobernadores de Provincias Unidas, quienes lanzaron fuertes críticas a la gestión nacional.

A las 12, Milei hablará en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con motivo del acto por el 125° aniversario, una actividad que en otras ocasiones encabezó Mauricio Macri. Justamente, La Libertad Avanza tiene presente la hazaña de Cambiemos en 2015, cuando el frente opositor venció al kirchnerismo gracias al apoyo de la provincia mediterránea.

“Córdoba puede volver a salvar al país del kirchnerismo. Ya lo hizo en 2015 con Cambiemos: acá empezó el cambio”, resaltó Gonzalo Roca. El candidato a diputado contará esta tarde, a las 18, con la presencia de Milei en el acto que se realizará en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, en las denominadas Escalinatas de Coniferal, dentro del Parque Sarmiento, en el barrio estudiantil de Nueva Córdoba.

Se espera que el Presidente llegue acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, publicó Milei en un flyer.

Bornoroni, responsable del armado cordobés, apostó por una lista pura, en sintonía con la estrategia que Karina Milei impuso en Santa Fe, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Además de Roca, la nómina está integrada por la influencer de Río Cuarto Laura Soldano, ex modelo fitness y comunicadora espiritual, como ella misma se define. La siguen Marcos Patiño Brizuela, también del círculo íntimo de Bornoroni, y Laura Rodríguez Machado, dirigente cercana a Patricia Bullrich.

En el frente libertario solo participa un sector del PRO vinculado con Bullrich; el resto está disperso o integrado al gabinete de Martín Llaryora. También hay dirigentes del Frente Cívico, el espacio de Luis Juez, quien viene de protagonizar un cruce con el “Gordo Dan” por los fondos destinados a discapacidad.

“Es una apuesta”, reconocen con cautela los armadores de La Libertad Avanza. Saben que enfrente tienen adversarios fuertes, entre ellos Schiaretti, Natalia de la Sota y Ramón Mestre. Todos apellidos con trayectoria de gestión y alto nivel de conocimiento en la provincia. La visita de Milei a Córdoba se dará luego de las derrotas de los vetos en el Congreso y en medio de la tensión con los gobernadores.