EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Lunes 22 de septiembre: de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Rodeo de Soria, Sol de Mayo, Churqui y Antilo (dpto. Capital) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a parte del barrio Ramón Carrillo de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Belgrano, Viamonte, Garibaldi y Rodriguez).