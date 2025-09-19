Ingresar
Óptica Bella Vista celebra sus 62 años con mega descuentos y grandes beneficios

Este septiembre, la firma santiagueña celebra un nuevo aniversario con descuentos de hasta 62% y hasta 12 cuotas sin interés. Además, puedes participar de un juego especial y ¡ganar un anteojo de sol de regalo!

Hoy 08:30

Óptica Bella Vista celebra su 62° aniversario con una oferta especial que no puedes dejar pasar: 62% de descuento en armazones seleccionados durante todo septiembre. Además, puedes acceder a 12 cuotas sin interés y descuentos especiales por pago en efectivo.

Desde sus inicios, hace más de seis décadas, la óptica fundada por José "Pepe" Brizuela fue un referente en Santiago del Estero. Hoy, con el legado de la familia Brizuela, sigue creciendo, brindando la mejor atención y tecnología de vanguardia para cuidar la salud visual de los santiagueños.

Además, todos los lunes, martes y miércoles, podrás participar de un juego único: compras tus lentes recetados, tiras una botella y si cae parada, ¡te llevas un anteojo de sol de regalo!

¡No dejes pasar esta oportunidad! Festejá con Óptica Bella Vista y renová tu mirada con excelencia y calidez.

