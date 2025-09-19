Después del veto, Salud nombró a su nuevo representante en el Garrahan

La designación del nuevo delegado se da en el marco de un cambio en la representación del Ministerio de Salud en el hospital Garrahan.

Hoy 08:29

El Ministerio de Salud formalizó cambios en el Consejo de Administración del Ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, gabinete que representa media entre las autoridades y los trabajadores, luego de que aceptaran la renuncia de Roberto Agustín Dalmazzo. En línea con esto, designaron en su reemplazo a Cesar Orlando Avellaneda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue comunicada este viernes, a través de la publicación de la Resolución N° 2603/2025 en el Boletín Oficial. Asimismo, el titular de la cartera de salud, Mario Lugones, indicó que la misma tendrá impacto a partir del 15 de septiembre de 2025.

“Dase por aceptada, la renuncia presentada por el Contador Público Roberto Agustín Dalmazzo como representante del Ministerio de Salud en el Consejo de Administración del Ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad - SAMIC, a partir del 15 de septiembre de 2025″, dictaminaron.

A modo de subsanar la salida de Dalmazzo, el ministro de Salud designó al licenciado Cesar Orlando Avellaneda, para que ocupe el puesto vacante. De esta forma, la comisión quedará conformada por Mariel Sánchez, Jorge Menehem, Oscar Pérez y Avellaneda.

Por medio de la información oficial publicada en el sitio del centro pediátrico, Avellaneda no es una persona ajena a la administración del Garrahan. Antes de que fuera transferido hacia el gabinete que representa al Ministerio de Salud, este estaba a cargo de la dirección de Enfermería.

De hecho, una de sus últimas acciones al frente de esta área fue la inauguración de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales el 9 de septiembre. “El Garrahan tiene uno de los mejores equipos del país en el cuidado crítico neonatal y ustedes tienen la posibilidad de aprovechar esta instancia de aprendizaje para luego replicar el conocimiento en otros servicios”, expresó el antiguo director a los residentes.

Anteriormente, el profesional había sido reconocido por formar parte de un equipo multidisciplinario que estuvo detrás del desarrollo de una aplicación que promovía el autocuidado en adolescentes. La misma estaba pensada para brindar apoyo a los jóvenes que hubieran sido diagnosticados con patologías complejas.

“El reconocimiento consistió en una mención especial y un incentivo para desarrollar nuestra propuesta, que comenzó con una idea de enfermería y se fueron sumando personas de otras áreas, convirtiéndose en un trabajo interdisciplinario”, explicó en ese momento el profesional al ser consultado por la distinción que recibieron en el marco del programa Transformar Salud, el cual fue desarrollado en 2023.

De la misma manera, señaló que el proyecto se había realizado como parte de las becas en investigación que ofrece el centro médico. “Esto sale de políticas de gestión públicas y hace al Garrahan aún más grande de lo que es”, resumió.

La renuncia del ex integrante del Consejo de Administración del Hospital Garrahan se confirmó luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial contra la ley de emergencia pediátrica. El mismo obtuvo un total de 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención.

En paralelo con el tratamiento en el recinto, el personal del centro médico realizó un paro de 24 horas y se movilizaron hacia el Congreso para exigir que la norma fuera rechazada, con el objetivo de que se promulgue la iniciativa que proponía un aumento en la partida presupuestaria en pediatría y la recomposición salarial de los especialistas.

No obstante, el veto continúa vigente hasta que la Cámara de Senadores defina si esta será rechazada definitivamente o se mantendrá sin modificaciones. Tras la sesión en Diputados, se confirmó que la medida será debatida el próximo jueves 2 de octubre.

Previamente, el proyecto de ley había sido aprobado con un total de 62 votos a favor durante la celebrada el 21 de agosto.