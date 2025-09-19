Bollywood tienta a Sydney Sweeney con un contrato de 61 millones de dólares

La actriz estadounidense podría ganar una fortuna entre su papel en la película y contratos de patrocinio, mientras analiza su primer proyecto en la industria cinematográfica india.

Hoy 10:38

La actriz Sydney Sweeney, conocida por su participación en series como The White Lotus y Euphoria, y por sus incursiones como productora y rostro de campañas internacionales, podría dar un paso importante en su carrera: debutar en Bollywood, la industria cinematográfica de India.

Según publica The Sun, los productores indios le ofrecieron a Sweeney un papel principal en su próximo estreno, con una propuesta económica que alcanza 48 millones de dólares solo por su actuación. Además, el acuerdo contempla contratos de patrocinio que podrían sumar 13 millones adicionales, alcanzando un total de 61 millones de dólares por este proyecto.

El papel que interpretaría Sweeney sería el de una artista estadounidense que se estrena en el cine indio, y que en esta nueva aventura profesional encuentra también el amor.

Sydney Sweeney

Fuentes cercanas a la actriz indicaron que Sweeney se mostró sorprendida y cautivada por la oferta: “El proyecto es intrigante y podría elevar aún más su perfil global. El dinero no lo es todo y tiene muchos proyectos en marcha, pero esto podría llevarla a nuevos límites como actriz”.

En muy poco tiempo, Sydney Sweeney se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la industria audiovisual. Además de su trabajo en cine y televisión, ha desarrollado su faceta empresarial, incluyendo una línea de lencería con un socio de la talla de Jeff Bezos (Amazon) y diversas campañas publicitarias para marcas de alcance mundial.

El debut en Bollywood, según las fuentes, podría ampliar las fronteras profesionales de la actriz, aunque por ahora Sweeney estudia cuidadosamente sus opciones antes de tomar una decisión definitiva.