Sarmiento de Junín sorprendió a Barracas Central y sumó un triunfazo

El Verde se impuso por 1-0 en la continuidad de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 17:05

Sarmiento venció este sábado Barracas Central por 1-0 en el partido interzonal de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol lo marcó Carlos Villalba, para darle tres puntos vitales al equipo de Facundo Sava.

Con este triunfo, el conjunto de Junín alcanzó una racha positiva bajo la conducción del "Colo": obtuvo 10 de los 15 puntos disputados desde su llegada y se acomodó en zona de clasificación. El buen presente ilusiona a la hinchada, que ve al equipo sólido y con mayor regularidad en el certamen.

Barracas dejó pasar la oportunidad

Por el lado del Guapo, la derrota significó un duro golpe en sus aspiraciones. Los dirigidos por Rubén Insua dejaron escapar la chance de quedar como líderes en soledad de la Zona A y ahora comparten la cima con Unión, que todavía tiene un partido pendiente.