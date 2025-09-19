En vivo: Barracas Central busca mantenerse en los más alto ante Sarmiento de Junín

El Guapo recibirá este sábado al Verde desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
La acción del Torneo Clausura 2025 continúa este sábado con un partido de real importancia en la Zona A: Barracas Central y Sarmiento de Junín se enfrentarán desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa buscarán un triunfo que los devuelva a lo más alto de la tabla, mientras que el Guerrero intentará seguir escapando de la zona baja.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
