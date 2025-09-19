Unión recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave de la Zona A

El Tatengue, puntero tras dos victorias consecutivas de visitante, se mide este sábado a las 16.45 con la Lepra mendocina en el 15 de Abril por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Hoy 01:01

La Zona A del Torneo Clausura 2025 tendrá este sábado un partido atractivo en Santa Fe: Unión recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón llega como líder tras un arranque sólido, mientras que los de Alfredo Berti buscan levantar en la liga luego de una serie de resultados adversos.

El presente del Tatengue ilusiona a su gente. Con la victoria 3-1 sobre Gimnasia en el Bosque, el rojiblanco encadenó tres triunfos seguidos como visitante, algo que no conseguía desde hacía 25 años. Ese buen momento lo subió a lo más alto de la tabla, apoyado en su poder ofensivo, ya que con 13 goles es el segundo equipo más goleador del certamen detrás de River. De todas formas, Madelón pide cautela: “Vamos paso a paso, sin desequilibrarnos, la palabra campeonato está prohibida”.

En contrapartida, la Lepra mendocina vive un semestre irregular. En la liga solo ganó uno de sus últimos seis partidos y viene de caer 1-0 frente a Lanús, lo que lo dejó entre los últimos tres de la zona. Sin embargo, el equipo tiene motivos para ilusionarse: se metió en las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar a Tigre por 3-1, lo que le da un envión anímico de cara a este cruce.

Con Unión defendiendo la punta y la Lepra obligada a sumar, el choque en Santa Fe promete ser de alto voltaje y con mucho en juego tanto en la tabla de arriba como en la pelea por entrar a los playoffs.