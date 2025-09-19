Ingresar
En vivo: Unión recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave de la Zona A

El Tatengue, puntero tras dos victorias consecutivas de visitante, se mide este sábado a las 16.45 con la Lepra mendocina en el 15 de Abril por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Hoy 16:26

La Zona A del Torneo Clausura 2025 tendrá este sábado un partido atractivo en Santa Fe: Unión recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón llega como líder tras un arranque sólido, mientras que los de Alfredo Berti buscan levantar en la liga luego de una serie de resultados adversos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

