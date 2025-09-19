Aldosivi se mide ante Tigre en Victoria con la obligación de ganar para respirar

El Matador buscará volver al triunfo este sábado desde las 19, mientras que el Tiburón de Guillermo Farré está obligado a ganar para salir del fondo.

Hoy 01:01

La novena fecha del Torneo Clausura 2025 ofrecerá un cruce de necesidades en el Estadio José Dellagiovanna, donde Tigre e Aldosivi se enfrentarán este sábado desde las 19. El Matador intentará cortar su andar irregular, mientras que el Tiburón está urgido de puntos en su lucha por la permanencia.

El presente de Tigre genera preocupación. Los dirigidos por Diego Dabove vienen de empatar sin goles ante Talleres como locales y apenas consiguieron un triunfo en sus últimos seis partidos. La misión será volver a sumar de a tres en su casa para no perder terreno en la pelea por los playoffs. En la previa, Jalil Elías y Tomás Cardona recibieron el alta médica y se entrenaron con normalidad, aunque el DT decidirá a último momento si concentran.

En tanto, Aldosivi sigue comprometido en el fondo de la tabla. El debut de Guillermo Farré como entrenador no fue el esperado, con una derrota 2-0 frente a Sarmiento, rival directo en la lucha por la permanencia. El Tiburón todavía no ganó en lo que va del Clausura y marcha último tanto en la tabla anual como en la de promedios, igualado con San Martín de San Juan, lo que hoy lo obligaría a un desempate doble para mantener la categoría. “Tenemos que afrontar esta última parte del torneo con una mentalidad más agresiva”, expresó Farré en la previa.

La probable formación de Tigre vs. Aldosivi

Tigre (DT: Diego Dabove): Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero.

Aldosivi (DT: Guillermo Farré): Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martín García, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani.