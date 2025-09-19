Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 28º
X
Somos Deporte

River, con la mente en la Libertadores, la pasó mal en Tucumán y cayó ante Atlético

Con equipo alternativo pensando en la revancha con Palmeiras, el Millonario perdió por 2-0 ante el Decano que se metió en zona de clasificación.

Hoy 23:31
River Atlético Tucumán

River no pudo mantener su invicto en el Torneo Clausura y perdió 2-0 este sábado frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. El equipo de Marcelo Gallardo, que presentó un once alternativo pensando en la Copa Libertadores, recibió un duro golpe a días de la revancha ante Palmeiras.

El encuentro tuvo un arranque polémico: el VAR intervino para anular un gol de Atlético convertido por Leandro Díaz en una acción confusa, pero minutos más tarde el Decano logró abrir el marcador con un tanto de Clever Ferreira. En el complemento, tras una infracción de Sebastián Boselli sobre Nicolás Laméndola, el árbitro sancionó penal y Leandro Díaz lo transformó en el 2-0 definitivo.

Con este resultado, River sufrió su primera caída en el certamen local y ahora deberá enfocarse en la dura revancha ante Palmeiras en Brasil, donde estará obligado a remontar el 1-2 sufrido en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

TEMAS Club Atlético Tucumán Liga Profesional de Fútbol Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. River, con la mente en la Libertadores, la pasó mal en Tucumán y cayó ante Atlético
  2. 2. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  3. 3. Messi frotó la lámpara y le dio el triunfo al Inter Miami con dos golazos ante el DC United
  4. 4. Escándalo: usó la ambulancia de su trabajo para ir a un hotel alojamiento
  5. 5. Avda. Belgrano y Pueyrredón: choque de motos dejó dos personas lesionadas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT