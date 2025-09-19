El Inter Miami de Messi recibe a DC United con la mira en los playoffs de la MLS 2025

Las Garzas, lideradas por Javier Mascherano, buscarán un triunfo este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium para mantenerse firmes rumbo a la siguiente fase.

Hoy 01:14

Por la MLS 2025, Inter Miami recibirá este sábado desde las 20.30 a DC United en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con la intención de sumar de a tres en casa y mantener vivo el sueño de clasificar por tercera vez a los playoffs en su historia. Al equipo dirigido por Javier Mascherano le restan siete jornadas de fase regular, cada una con la importancia de una final.

Las Garzas llegan motivadas tras vencer por 3-1 a Seattle Sounders, su verdugo en la final de la Leagues Cup, y ahora se concentran en la clasificación a playoffs. “Nos hemos encontrado con esta situación de tener partidos menos y hay que ganarlos para poder estar en las posiciones que queremos. Hoy ganamos uno, nos quedan otras siete finales. El objetivo nuestro es ganar los siete partidos para terminar primeros en nuestra conferencia, ese es el objetivo e iremos partido a partido”, aseguró Mascherano en la previa.

En tanto, DC United llega con un panorama complicado. El equipo dirigido por René Weiler está anteúltimo en la Conferencia Este y no tiene chances de acceder a la siguiente fase. Viene de empatar 1-1 con Orlando City y solo sumó 6 puntos de los últimos 18 disputados, por lo que intentará sumar para cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Probable formación de Inter Miami vs DC United

Inter Miami (DT: Javier Mascherano): Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende.

DC United (DT: René Weiler): Barraza; Antley, Bartlett, Rowles, Schnegg; Hopkins, Servania, Peltola; Pirani, Benteke, Peglow.