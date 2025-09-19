Messi frotó la lámpara y le dio el triunfo al Inter Miami con dos golazos ante el DC United

La Pulga marcó un doblete y metió una asistencia para la victoria por 3-2 de Las Garzas, que acarician la clasificación a los playoffs de la MLS.

Hoy 23:16

Lionel Messi tuvo una noche estelar y fue determinante en el triunfo de Inter Miami por 3-2 sobre DC United, resultado que lo deja a las puertas de la clasificación a los Playoffs de la MLS. La Pulga convirtió un doblete y además asistió a Tadeo Allende, mientras que Christian Benteke y Jacob Murrell marcaron para la visita.

El equipo dirigido por Javier Mascherano contó con varios argentinos en cancha: fueron titulares Rodrigo De Paul, Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, mientras que en el complemento ingresaron Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez. La jerarquía de Messi fue el factor decisivo para que las Garzas pudieran sostener una ventaja clave en un partido cargado de emociones.

Con este triunfo, Inter Miami quedó muy cerca de asegurarse su lugar en la postemporada y podría sellar la clasificación en su próximo compromiso frente a New York Red Bulls. La ilusión de pelear por el título sigue intacta, con Messi como gran estandarte y en un nivel que sigue marcando diferencias.