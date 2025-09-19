Ingresar
En vivo: el Inter Miami de Messi recibe a DC United con la mira en los playoffs de la MLS 2025

Las Garzas buscan un triunfo este sábado en el Chase Stadium para mantenerse firmes rumbo a la siguiente fase.

Hoy 21:44

Por la MLS 2025, Inter Miami recibirá este sábado desde las 20.30 a DC United en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con la intención de sumar de a tres en casa y mantener vivo el sueño de clasificar por tercera vez a los playoffs en su historia. Al equipo dirigido por Javier Mascherano le restan siete jornadas de fase regular, cada una con la importancia de una final.

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

