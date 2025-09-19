Un custodio de Cristina Kirchner mató a un motochorro durante un intento de robo en el Camino del Buen Ayre

Un enfrentamiento a tiros entre un custodio de la exvicepresidenta Cristina Kirchner y dos delincuentes se desató en la autopista Camino del Buen Ayre, a la altura de José León Suárez. Uno de los asaltantes murió en el acto y el otro logró escapar.

Hoy 09:50

Un violento intento de robo tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en el Camino del Buen Ayre, cuando un sargento de la Policía Federal Argentina, identificado como Carlos Alberto Carranza, fue interceptado por dos delincuentes mientras circulaba en su moto Honda CG 150 blanca. El agente de 47 años, que volvía de cumplir su turno de custodia en el departamento de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio de Constitución, se vio sorprendido por el ataque a mano armada en plena autopista, cerca de la localidad de José León Suárez.

Uno de los asaltantes, con un arma de fuego en mano, amenazó al sargento y le exigió que se bajara de la moto. En ese momento, Carranza, quien se encontraba de franco de servicio, se identificó como policía y extrajo su pistola reglamentaria Bersa Thunder. Enseguida, se desató un enfrentamiento a tiros en plena vía rápida.

El tiroteo terminó cuando uno de los delincuentes cayó muerto en el lugar, mientras que el otro logró huir por un sector parquizado cercano a la autopista, abandonando la moto robada, que no tenía patente visible ni números identificatorios. Afortunadamente, Carranza resultó ileso tras el enfrentamiento.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, y la Comisaría 4° de José León Suárez investiga el caso. Detectives de la fuerza están revisando las cámaras de seguridad de la autopista y sus alrededores para identificar al delincuente prófugo.