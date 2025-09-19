Tragedia en las Altas Cumbres: un automovilista murió tras caer por un barranco

El accidente ocurrió este viernes por la mañana. Las autoridades trabajan para confirmar si había más ocupantes en el vehículo.
Al menos una persona murió este viernes por la madrugada luego de que perdiera el control de su vehículo en el Camino de las Altas Cumbres (ruta 14 en Córdoba), despistara y cayera a un sector de barranco en la zona de Río de los Sauces.
Según lo informado por la Policía, se diagramó un operativo muy importante para rescatar primero el cuerpo del conductor fallecido al que finalmente se logró encontrar a unos cuantos metros hacia abajo de donde ocurrió el siniestro.
En tanto, el auto (que sería de marca VW) quedó en un sector aún más profundo y los cuerpos especiales todavía no han podido llegar a él para tratar de determinar si existe la presencia de otra persona.