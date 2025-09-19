En otra jornada histórica, da inicio la Copa del Mundo de UCI BMX en Santiago

Este sábado comienza en la ciudad santiagueña la máxima competencia internacional de BMX Racing, con 300 pilotos de 26 países en disputa de los Rounds 5 y 6 de la temporada.

Hoy 01:12

La Copa del Mundo de UCI BMX tendrá su inicio este sábado 20 de septiembre en Santiago del Estero, con acción en “La Catedral”, ubicada en el Polideportivo provincial. Serán los Rounds 5 y 6 de la temporada 2025, donde 300 pilotos de 26 países competirán por los títulos en Élite Masculino y Élite Femenino.

Desde 2013, Santiago del Estero forma parte del calendario internacional de BMX, consolidándose como un punto clave del circuito mundial. Este año, los primeros cuatro Rounds se realizaron en Sarrians, Francia (Rounds 1 y 2) y Papendal, Países Bajos (Rounds 3 y 4), y ahora la ciudad argentina será protagonista de la definición continental.

Con un formato similar al de un Grand Prix, los pilotos deberán superar una pista exigente, llena de saltos y curvas técnicas, en lo que promete ser un espectáculo lleno de velocidad y emoción. La jornada inaugural del sábado dará el puntapié a un fin de semana donde Santiago del Estero se convierte en la capital mundial del BMX Racing.