Córdoba: 10 detenidos por robos y uso de inhibidores en operativos policiales

Fueron arrestados en allanamientos realizados en Corralito y Río Tercero. Están acusados de integrar bandas dedicadas a robos y coacción.

Hoy 10:04
Extorsionar a personas en Córdoba.

Diez hombres oriundos de Córdoba Capital fueron detenidos en las últimas horas, acusados de integrar bandas dedicadas a robos, extorsiones y otros delitos en distintas localidades del interior provincial.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones de la Departamental Tercero Arriba. Se realizaron en barrios de la capital como Yapeyú, General Bustos, Patricios y Estación Flores.

Según fuentes policiales, los detenidos están vinculados a:

  • Robos calificados en banda y poblado.
  • Hurtos mediante inhibidores y ganzúas.
  • Extorsiones y coacciones.
  • Robos en grado de tentativa.

Durante los allanamientos, la Policía incautó dinero en efectivo, vehículos, computadoras, indumentaria y herramientas presuntamente usadas en los hechos.

Tras las aprehensiones, los sospechosos y lo secuestrado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

