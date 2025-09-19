Violento robo en barrio General Paz: maniataron a un hombre y le robaron $100 mil

Este viernes, personal de la División Prevención N°17, dependiente de la Comisaría Nº 59, procedió a la detención de un hombre indicado como presunto autor de un robo domiciliario ocurrido en el barrio General Paz.

El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Pancho Ramírez y pasaje 315, donde la víctima, un hombre de 65 años, fue reducido, maniobrado y agredido físicamente por dos sujetos que ingresaron por la fuerza a la vivienda. Los delincuentes sustrajeron la suma aproximada de $100.000 en efectivo.

Tras recibir el alerta, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en la zona, logrando la demora de uno de los sospechosos en la intersección de calles 100 y 314. El detenido fue identificado como Fernando Raúl Heredia, de 23 años, domiciliado en barrio Huaico Hondo. Al momento de su aprehensión, presentaba una lesión sangrante en el cuero cabelludo, presuntamente ocasionada durante el ilícito.

El imputado fue trasladado a la sede policial para la realización de los trámites legales correspondientes. La investigación continúa a fin de dar con el segundo involucrado y recuperar los elementos sustraídos.