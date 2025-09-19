Los bonos rebotan tras el desplome, pero el riesgo país sigue arriba de 1400 puntos

La deuda soberana en dólares ya "pricea" escenarios de los más negativos. El mercado vio con mala señal que el Banco Central comience a vender divisas en el techo de la banda cambiaria.

Hoy 11:29

Los bonos soberados en dólares tuvieron el jueves una jornada para el olvido: se hundieron hasta 13,4% y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. En esta jornada intentar un leve rebote. Es que la intervención del BCRA con venta de reservas puso en alerta a los inversores ante el temor por los futuros vencimientos de deuda. Así, el riesgo país se disparó por encima de los 1.400 puntos básicos, tocó un máximo de un año, y ya acumuló un salto de más de 60% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el cierre de los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó mandar una señal a los mercados a través de su participación en Carajo, allí si bien aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida también dijo que cumplirán con los compromisos de deuda de enero, aunque no confirmó aún de donde saldrá el dinero.

Para, Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, el mercado entra en estas coyunturas en "panic selling" (ventas por pánico) y expresó que la pata política también hace mella en las cotización. Para él, si bien se descontaba que el Cámara baja rechazara los vetos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, la cantidad de votos en contra del Gobierno fueron mayores a lo esperado. Además, "se dio la noticia de que el BCRA comenzó a vender en el techo de la banda y el mercado ya 'pricea' otros escenarios".