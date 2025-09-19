El descontento de Franco Colapinto tras las prácticas del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine finalizó 19° y 20° en las dos tandas de prácticas libres del viernes. Reconoció problemas de balance y adelantó que el equipo deberá trabajar mucho para mejorar de cara a la clasificación.

Hoy 11:52

Fue un viernes complicado para Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, con un auto que no respondió a las modificaciones y dejó a Franco Colapinto lejos de la pelea. El argentino cerró la FP1 en el 19° puesto, apenas por delante de su compañero Pierre Gasly, y terminó último en la FP2, lo que explica su fastidio tras la jornada.

“Nos está costando mucho esta pista, con muchos baches y tantas curvas lentas… No estamos encontrando el balance”, reconoció Colapinto, que utilizó un set up similar al de Monza, con poca carga aerodinámica para ganar velocidad en recta, aunque terminó padeciendo las zonas lentas del circuito urbano de Bakú.

Gasly mostró una leve mejoría en la segunda tanda al ubicarse 16°, algo que Colapinto también valoró: “Creo que Pierre hizo unos cambios que ayudaron, mejoró un poquito algunas cosas, pero fue un día difícil. Estamos muy, muy lejos y hay que laburar para mañana”.

La acción del GP de Azerbaiyán continuará este sábado con la FP3 desde las 5.30 y la clasificación a las 9.00, donde Colapinto intentará dar un salto de rendimiento. Toda la actividad se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.