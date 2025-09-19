Ingresar
Se extravió un loro hablador de frente azul en el Bº Belgrano y sus dueños ofrecen recompensa por su devolución

Si alguien tiene información sobre su paradero, se solicita comunicarse a los siguientes números: 3855989700 o 3854120017.

Hoy 12:04
Loro

Mauro o Mauricio, un loro hablador de frente azul de unos 5 años, se extravió el miércoles 6 de agosto en el barrio Belgrano, específicamente en la calle Usuahia, entre Illia y Río Grande. El loro, conocido por su habilidad para hablar, fue visto por última vez en el barrio 8 de Abril.

Si alguien tiene información sobre su paradero, se solicita comunicarse a los siguientes números: 3855989700 o 3854120017, además se ofrece una gratificante devolución a cambio de su aparición.

El propietario del loro pide la colaboración de la comunidad para encontrar a Mauro o Mauricio y agradece cualquier dato que pueda ayudar a su regreso.

