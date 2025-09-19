El gobernador Zamora inauguró el renovado edificio de la nueva Escuela N° 341 “Onofre Perillo”

Gerardo Zamora, acompañado por funcionarios provinciales, inauguró el nuevo edificio de la Escuela N° 341 “Onofre Perillo” en La Banda, que alberga a 220 alumnos y cuenta con modernas instalaciones.

Hoy 13:26

El gobernador Gerardo Zamora, junto al vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete de ministros, Elías Suárez, dejó formalmente inaugurado este viernes en la ciudad de La Banda la construcción del nuevo edificio de la Escuela N° 341 “Onofre Perillo” a donde asisten unos 220 alumnos.

También participaron del acto los ministros de Educación, Mariela Nassif, y de Obras Públicas, Aldo Hid; la presidente del Consejo Gral. de Educación, María Elena Herrera, junto a directora de la institución, Claudia Losa.

Tras el corte de cintas se hizo un recorrido por el nuevo edificio que está conformado por siete aulas, sum, sala de computación, administración, taller de carpintería, cocina; comedor, sala de música, sala de profesores, preceptoría, laboratorio, baños, cisterna y patio con tinglado.

En las palabras de bienvenida la directora agradeció al mandatario provincial y a sus funcionarios por esta jornada memorable. “Celebramos el esfuerzo del gobernador por la decisión de construir y mirar al futuro con certeza”, dijo.

A su turno, Zamora agradeció a toda la comunidad educativa por el acompañamiento durante el ciclo lectivo y brindó el reconocimiento y saludo a los preceptores por su día.

“La escuela es sinónimo de educación, es lo que nos permite verdaderamente generar dentro de toda la responsabilidad como Estado de brindar igualdad educativa”, subrayó el mandatario, quien también hizo hincapié en la inversión educativa para brindar más posibilidades.

“Es por eso –agregó- que seguiremos trabajando en la construcción de jardines de infantes, de escuelas y de colegios secundarios que hemos mejorado y los agrupamientos que en la ruralidad no existían y los fuimos creando”.

También con el objetivo de generar más igualdad en términos educativos ya fueron construidos más de 700 jardines de infantes en los últimos años, ocasión en la que anunció que se iniciaron los trámites para la puesta en valor del edificio del Jardín de Infantes Madre Teresa de Calcuta, del barrio Río Dulce, obra que sería inaugurada el año próximo por Elías Suárez y Carlos Silva Neder como gobernador y vice. Aunque expresó su deseo de estar presente en ese momento especial para la comunidad.

En este contexto, el gobernador valoró el compromiso de todos en estos tiempos difíciles los que se viven y dijo: “Tenemos que afrontarlo con esperanza y solidaridad”.

“Es relevante que los santiagueños debemos estar unidos, evitar todas aquellas cuestiones secundarias que nos puedan dividir, seguir buscando esa paz social en materia de responsabilidad colectiva que nos pueda desarrollar hacia el futuro; porque de otra forma no tendremos futuro en nuestra tierra y esto es algo que tenemos que ratificar, comprometernos y trabajar juntos”, señaló.