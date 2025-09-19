Ingresar
Los precios de los aires acondicionados se mantienen estables ante la llegada del calor

Con los primeros días de calor en la ciudad, aumentaron las consultas y ventas de aires acondicionados. A pesar de la demanda, los precios se mantienen estables e incluso han experimentado algunas bajas, según los vendedores locales.

Hoy 14:35

Con la llegada de los primeros calores a Santiago del Estero, la venta de aires acondicionados y equipos de refrigeración ha comenzado a repuntar. Muchos santiagueños ya se han acercado a los comercios para consultar precios y realizar sus compras, anticipándose a las altas temperaturas que se avecinan.

Según Juan Lami, propietario de un establecimiento local, el interés de los consumidores ha aumentado considerablemente en los últimos días, a medida que las temperaturas han comenzado a ascender. “Muchos han empezado a preocuparse por la calor y a buscar soluciones para refrescar sus hogares”, comentó.

A pesar de la demanda, los precios de los aires acondicionados se han mantenido estables en comparación con la temporada pasada, con algunas excepciones donde, en ciertos modelos, los precios han bajado, lo que ha generado una sorpresa favorable para los compradores.

Los comerciantes han destacado que, aunque las consultas han aumentado, las compras siguen siendo moderadas en cuanto a volumen, lo que podría indicar que los consumidores están esperando el clima más extremo para tomar una decisión final sobre la compra. Sin embargo, los vendedores aseguran que el panorama es positivo y que, en general, los santiagueños están apostando por la compra de equipos de refrigeración como una medida preventiva ante el intenso calor del verano.

