Se presentó UCI BMX Racing en el Polideportivo Provincial

Del evento, participó Fernando Zito, en representación de la Federación Argentina de BMX

Hoy 13:58

Este viernes en el salón Dr. Ramón Carrillo del Polideportivo Provincial, se lanzó oficialmente la tercera fecha de la temporada de la Copa del Mundo de UCI BMX.

Del evento, participaron Fernando Zito, en representación de la Federación Argentina de BMX. Además, se contó con la presencia de los pilotos de la Selección Argentina Mayor de BMX, Federico Capello, Agustina Cavalli y el referente nacional Gonzalo Molina, en compañía de las riders extranjeras Priscila Stevaux (Brasil) y Doménica Azuero (Ecuador).

En primer lugar, Zito brindó sus palabras de bienvenida y agradeció el acompañamiento de los integrantes de la selección nacional y de las pilotos extranjeras. Además, destacó que este finde semana estarán compitiendo los mejores de la disciplina en suelo santiagueño.

Por su parte, Agustina Cavalli señaló: “El arranque de la Copa del Mundo fue bastante positivo. Luego tuve una caída y me perdí la Copa de Holanda, pero estoy muy contenta de que se vuelva a hacer una fecha en Argentina y con muchas ganas de disfrutarlo”.

Stevaux: “Siempre me gustó esta pista y estoy muy acostumbrada. Estoy muy contenta de poder estar por acá otra vez. La pista está increíble, muy rápida”.

Federico Capello: “Me siento muy bien competir en casa. Es el último fin de semana de Copa del Mundo de la temporada. Se viene un gran fin de semana, hay que disfrutarlo”.

Gonzalo Molina: “Estoy contento de estar acá. Esperamos, y creemos, que vamos a terminar de la mejor manera en Santiago, con todo el cariño que se siente desde la tribuna que es una motivación extra”. Asimismo, destacó “Santiago presenta, siempre, una pista de excelentes condiciones y del mejor nivel”.

A su turno, la representante ecuatoriana, Doménica Azuero destacó estar muy contenta de encontrarse en Santiago del Estero una vez más. “Es mi primera carreara importante del año. Espero disfrutar de este lugar tan lindo, de este circuito. Siempre es un placer venir acá y sobre todo de disfruta de la ciudad”.