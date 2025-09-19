El fenómeno floral de la primavera: flores amarillas y el impacto viral en los comercios y las ventas

La llegada de la primavera este domingo viene acompañada por un auge de ventas en las florerías. Rosas eternas, fresias y girasoles amarillos se imponen como los regalos preferidos por todas las edades.

Este domingo marca el inicio de la estación más colorida y fresca del año, y como todos los años, las flores amarillas se han convertido en las grandes protagonistas. Pero este año, la demanda de estas flores ha superado todas las expectativas.

Según un comerciante de una conocida florería, entrevistado por Noticiero 7, la búsqueda de flores amarillas comenzó desde el 1 de septiembre, mucho antes de la llegada oficial de la estación. "Cada año la demanda crece, pero este año trajimos cuatro veces más flores amarillas que el año pasado", comentó.

La razón detrás de esta locura floral es, en gran parte, el fenómeno viral que desató la red social TikTok, específicamente por un video viral de la famosa Floricienta, que inspiró a muchos a decorar su vida con flores amarillas.

"Desde el 1 de septiembre la gente ya empieza a preguntar. Se armó un verdadero ‘boom’ y no damos abasto. Tenemos muchos pedidos para mañana, pasado y hasta el martes", explicó el comerciante. Las flores amarillas, junto con las rosas eternas y los girasoles eternos, se han vuelto productos muy solicitados, especialmente por quienes buscan combinar un regalo con un toque de dulzura.

El mercado se adapta a todos los presupuestos. Un ramo de rosas puede tener un costo aproximado de $5000, mientras que paquetes de fresias están disponibles a precios más accesibles, con opciones desde los $10 hasta los $15, ofreciendo algo para todos los gustos y capacidades económicas.

Lo curioso es que el consumo de estas flores no se limita solo a los jóvenes, sino que se extiende a personas de todas las edades. "Es un fenómeno que ha cruzado generaciones. Todos quieren llevar un poco de la primavera a su vida", afirmó el comerciante.

La primavera no solo trae consigo temperaturas agradables, sino también una explosión de colores que, este año, tiene como principal protagonista a las flores amarillas.