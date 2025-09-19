El Municipio realizó trabajos de mantenimiento y limpieza de desagües pluviales

Se intensificaron las tareas en distintos barrios con el objetivo de mantener el orden, la higiene y mejorar el entorno urbano. Los trabajos incluyen desmalezado, recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos.

Hoy 14:25

La Municipalidad de La Banda realizó trabajos de mantenimiento y limpieza de cámaras de desagües pluviales ante el inminente inicio de la temporada estival.

En este sentido, la Secretaría de Obras Públicas realizó durante la semana la limpieza de cámaras de inspección de desagües ubicados en las calles España Prolongación y Domingo Juárez, entre Aristóbulo del Valle y Dorrego.

Así mismo trabajaron en el desenlame de la cámara de inspección de la bomba de extracción de agua de la calle Deán Funes y otro equipo de trabajadores realizó la limpieza de las cámaras de inspección de la calle Lavalle esquina San Luis.

De este modo, la comuna intensificó esfuerzos para evitar la acumulación de residuos y malezas en distintos puntos de la ciudad a través de operativos de limpieza en las inmediaciones de desagües pluviales, retirando malezas y desechos arrojados de manera irresponsable.

Esta acción refleja la necesidad de colaboración por parte de la comunidad, el correcto funcionamiento de estos desagües es esencial para prevenir inundaciones en los días de lluvias, por lo que se insta a los vecinos a preservar la limpieza de estas áreas.

El municipio también hace hincapié en que aquellos que violen las normativas y arrojen residuos en espacios públicos serán sancionados.