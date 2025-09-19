El Gobernador inauguró la obra de pavimentación del corredor entre la Ruta Provincial Nº 1 y la Ruta Nº 34 vieja

Gerardo Zamora dejó formalmente inaugurada la obra de pavimentación en el empalme de las rutas N° 1 y ex nacional N° 34, que incluye un nuevo puente sobre el Canal Fernández y mejoras en la infraestructura vial.

Hoy 14:27

El gobernador Gerardo Zamora dejó inaugurado este viernes por la mañana la obra de pavimentación empalme entre la ruta provincial N° 1 y la ruta ex nacional N° 34, obra tiene el propósito de brindar mayor agilidad y seguridad en el tránsito de las rutas mencionadas que se vinculan en el Puente Juan Francisco Borges.

Consiste en una obra básica y pavimento de hormigón de 6,70 metros de ancho en una longitud de 4,2 kilómetros, además incluye un nuevo puente sobre el Canal Fernández. La obra también contempla accesos mejorados en los ingresos de rutas e iluminación led a lo largo de toda su longitud, llegando hasta la localidad de Vilmer.

Durante el corte de cintas el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete, Elías Suárez; el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el director de Vialidad, José Alfano; la intendente de Forres, Belén Abdala, y los comisionados de Vilmer, Walter Díaz, y de Los Romanos, Sergio Coronel.

Al hacer uso de la palabra el Gobernador Zamora destacó la importancia de esta obra que vincula con la ruta nacional 9, al señalar: “Lo que estamos haciendo hoy es inaugurar prácticamente un último tramo de una intervención urbana que tiene su epicentro en el nuevo puente de Solís, el puente Borges, la unión desde ahí hacia la ruta 1 y un desvío a la altura de la rotonda que a la altura de este camino que antes era camino vecinal se ha convertido en un enlace hacia las 34 vieja y luego la 34 nueva”.

También anunció que en los próximos días se inaugurará la Costanera Borges que es la defensa del río Dulce, “con lo cual avanzamos urbanísticamente hacia nuestra querida La Banda, dándole progreso, transitabilidad y conexión”.

Por otra parte, se refirió a la situación recesiva del país. No obstante, señaló: “Gracias a un esfuerzo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, de cuidar nuestras cuentas públicas, de tener equilibrio fiscal, sin endeudarnos, sin dejar de cumplir con las funciones del Estado, hoy también estamos cumpliendo con muchas responsabilidades que nos son ajenas, como tener que poner nuevamente en funcionamiento obras viales, habitacionales, hídricas, que eran responsabilidad de la Nación y que las habían abandonado hace más de un año”.

“Lo hemos hecho con fondos propios –afirmó- porque se estaban deteriorando y además necesitábamos que vuelvan a trabajar miles de santiagueños que estas políticas casualmente habían dejado sin trabajo y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ese es mi compromiso con todos los hermanos santiagueños hasta el 10 de diciembre, y después del 10 de diciembre, voy a acompañar a Elías Suárez y a Carlos Silva Neder para que sigamos construyendo entre todos la provincia que nos merecemos con progreso, desarrollo y posibilidades para todos”.

Antes de terminar, Zamora llamó a los santiagueños a cuidar la unidad y el compromiso con el futuro de la provincia, dejando de lado las diferencias, la violencia verbal y todo lo que puede generar divisiones.