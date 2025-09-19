Exitoso inicio de entrega de kits y acreditaciones para la maratón “La Banda Corre”

La maratón forma parte de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad de La Banda, y tendrá lugar el próximo domingo 21.

Con un importante marco de concurrencia se dio inicio a la entrega de kits y acreditaciones para la 2° Edición de la Maratón “La Banda Corre” en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica.

En la mañana del viernes, se realizó la primera jornada de acreditaciones para los más de mil inscriptos que participarán de este convocante evento deportivo impulsado desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

En la oportunidad, el integrante del staff de la maratón, Facundo Farías, señalo: “Estamos muy contentos por la gran convocatoria que hemos tenido, que ha tenido una gran repercusión dentro de la comunidad deportiva y de todos los que son aficionados al atletismo en las distintas categorías como las elites, intermedios y amateurs. Tenemos mucha expectativa ya que se ha conformado un gran equipo técnico con el que esta competencia va creciendo”.

Por su parte, otra miembro del staff, Belén Benac, indicó: “Hoy comenzamos con la entrega de los kits oficiales y la realización de las acreditaciones en el horario de 9 a 21 y mañana sábado de 9 a 18, y también el domingo desde las 6.30 estaremos recibiendo a los competidores que vienen desde el interior y de otras provincias”.

En la oportunidad, uno de los participantes oriundo de La Banda, Enzo Gutiérrez, destacó: “Desde hace dos meses que me vengo preparando para esta maratón, es la primera vez que voy a participar y estoy dispuesto de darlo todo para alcanzar el mejor puesto que sea posible”.

Asimismo, el corredor de elite, Mauro Sánchez, señaló: “Estoy con la expectativa de alcanzar el podio, ya que el año pasado me quedé con el segundo puesto. Estamos muy contentos de que este evento se realice en la ciudad de La Banda, nos emociona como atletas y estamos muy agradecidos con el staff por el muy buen trato que nos han dado y la excelente organización que están teniendo”.

Cabe destacar, que la maratón forma parte de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad de La Banda, y tendrá lugar el próximo domingo 21 con largada puntual a las 8 desde la intersección de Av. Belgrano y calle Pedro León Gallo.