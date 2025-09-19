La Banda implementará un operativo integral de prevención y control por el “Día del Estudiante”

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de La Banda detalló las acciones que se llevarán a cabo durante este fin de semana en el marco de los festejos estudiantiles.

Hoy 14:39

Con la llegada del “Día del Estudiante”, la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de La Banda anunció el despliegue de un operativo integral de prevención y control para garantizar la seguridad de los jóvenes durante los festejos. El sábado, se realizarán controles en la zona de la autopista, donde se espera una de las celebraciones estudiantiles más concurridas.

Joaquín Romano Norri, Secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, detalló que el operativo contará con la colaboración de Proyecto Padres, Policía de la Provincia, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Calidad de Vida, Alerta Banda, y el Departamento de Educación Vial. El funcionario subrayó que la intervención no se limitará al control, sino que también se realizará un trabajo de concientización. “La idea es que los chicos puedan disfrutar de su día en un ambiente seguro y que todos regresen a sus hogares sanos y salvos”, expresó Romano Norri.

El domingo, los operativos se intensificarán con recorridos permanentes en diferentes puntos de la ciudad, enfocándose en prevenir fiestas clandestinas en fincas y domicilios particulares. El principal objetivo será controlar el consumo de alcohol y desalentar situaciones de riesgo. “Esperamos que todo se desarrolle con normalidad y que no tengamos que llegar a procedimientos de clausura o secuestro de bebidas”, agregó el secretario, haciendo un llamado a la conciencia tanto de los jóvenes como de los padres.

El espíritu del operativo será principalmente preventivo, como destacó Romano Norri: “Los controles se realizan para cuidar, no para sancionar. Pedimos a la comunidad que colabore y respete el trabajo de las áreas que estarán en los procedimientos, ya que el único objetivo es evitar accidentes o situaciones que después tengamos que lamentar”.

Por su parte, Mario Reyes, Director de Calidad de Vida, quien coordinará los operativos en terreno, enfatizó: “Queremos que los chicos vivan al máximo este día tan importante, que para algunos será su último Día del Estudiante en la secundaria. Nuestro compromiso es cuidarlos, asegurándonos de que disfruten con responsabilidad, sin excesos en materia de consumo de alcohol o cuestiones viales”.