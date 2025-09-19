River piensa en la Libertadores y presentará un once alternativo contra Atlético Tucumán

Gallardo no arriesgará a ningún titular en el Torneo Clausura en medio de la serie con Palmeiras, con lo cual la formación será netamente suplente este sábado.

River se prepara para un fin de semana atípico: tras la derrota con Palmeiras en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo afrontará este sábado un nuevo compromiso por el Torneo Clausura, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 21.15 en el Estadio José Fierro.

El encuentro llega en un momento incómodo para el Millonario, que priorizará la serie continental y presentará un once alternativo repleto de juveniles.

La decisión del Muñeco está clara: preservar a todos los titulares para la revancha en Brasil, la gran prioridad del año. En consecuencia, la lista de convocados incluirá a varios pibes de la cantera y dejará afuera a los nombres fuertes del plantel profesional. Ya en la Reserva se notó la planificación, con Juan Cruz Meza y Bautista Dadín jugando solo un tiempo ante Deportivo Riestra para quedar frescos de cara al viaje al Norte.

Más allá de que River lidera el Grupo B con dos puntos de ventaja sobre Deportivo Riestra, la distancia en la tabla le da margen para arriesgar en Tucumán. Por eso, además de Meza y Dadín, aparecen con chances de sumar minutos juveniles como Santiago Lencina, Agustín De la Cuesta y el prometedor Ian Subiabre, quien atraviesa negociaciones por su contrato y apunta también al Mundial Sub 20.

La probable formación de River ante Atlético Tucumán sería con Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. Un once que refleja la prioridad absoluta: llegar con lo mejor al partido más importante del año en San Pablo frente al Palmeiras.