Aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia y fueron interceptados por la OTAN

Tres cazas MiG-31 ingresaron en el espacio aéreo del país báltico durante 12 minutos. La OTAN desplegó F-35 italianos y Suecia también participó del operativo. La Unión Europea y Estonia calificaron el hecho como una “provocación extremadamente peligrosa”.

Hoy 16:08

Tallin.- Tres aviones de combate rusos violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, en una incursión que el gobierno estonio describió como “sin precedentes y descarada”.

Según informó la cancillería de Estonia, las aeronaves MiG-31 ingresaron sobre el golfo de Finlandia y permanecieron 12 minutos en el espacio aéreo nacional. El ejército estonio confirmó que los aviones fueron interceptados por F-35 italianos desplegados en la base de Ämari como parte de la misión de vigilancia de la alianza en el mar Báltico.

La vocera de la OTAN, Alison Hart, señaló que la respuesta fue inmediata: “Este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de reacción de la OTAN”. En paralelo, cazas suecos JAS 39 también monitorearon a las aeronaves rusas, según informó la fuerza aérea de ese país.

El canciller estonio, Margus Tsahkna, denunció que esta fue la quinta violación del espacio aéreo en lo que va del año y advirtió que la provocación “debe responderse con más presión política y económica sobre Moscú”. El gobierno de Tallin convocó al encargado de negocios ruso para presentar una protesta formal y anunció que pedirá consultas con sus aliados en virtud del Artículo 4 de la OTAN.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, calificó la incursión como una “provocación extremadamente peligrosa” y afirmó que “Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió acelerar la aprobación del decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú, mientras que Polonia y Ucrania también denunciaron el episodio como una nueva escalada rusa.

El hecho se produce en un clima de creciente tensión en Europa del Este, tras múltiples incidentes recientes con aeronaves y drones rusos en el espacio aéreo de países de la OTAN.

Agencias AFP, Reuters y ANSA