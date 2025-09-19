Este es el cronograma de pagos a beneficiarios de Planes de Emergencia Provinciales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el pago correspondiente a septiembre se realizará los días 22, 23 y 24 en Capital y La Banda, con cronograma según la terminación del DNI.

Hoy 16:13

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que el pago a los beneficiarios de Planes de Emergencia Provinciales correspondiente al mes de septiembre se concretará los días 22, 23 y 24 en las sucursales del Banco Santiago del Estero de Capital y La Banda.

El cronograma dispuesto es el siguiente:

-Lunes 22: beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 o 3.

-Martes 23: beneficiarios con DNI terminados en 4, 5 o 6.

-Miércoles 24: beneficiarios con DNI terminados en 7, 8 o 9.

Los pagos se realizarán por ventanilla en las sucursales del BSE de Capital y La Banda, en el horario de 7.45 a 12.45 horas. En las sucursales del interior de la provincia, el pago se efectuará desde el lunes 22 sin cronograma.