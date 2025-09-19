Flamengo se quejó con un durísimo comunicado y Conmebol le sacó la amarilla a Plata

El Mengao explotó por el arbitraje en el triunfo ante Estudiantes: enumeró una por una las polémicas que reclamaron, incluyendo la expulsión del ecuatoriano. Finalmente, la Confederación le sacó la segunda amonestación y la roja.

Hoy 16:22

Flamengo sigue en el centro de la polémica tras el ajustado triunfo por 2-1 ante Estudiantes en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La dirigencia del club carioca difundió un explosivo comunicado en el que apuntó contra el árbitro colombiano Andrés Rojas y toda su terna, enumerando fallos “graves y sesgados”. Entre ellos, la expulsión de Gonzalo Plata, que finalmente fue anulada por Conmebol luego de la apelación y el ecuatoriano estará disponible para la revancha en La Plata.

En el escrito, Flamengo aseguró que lo ocurrido en el Maracaná “fue un desfile de errores que desbordaron los límites del error humano, revelando conductas sesgadas y comprometiendo la credibilidad de la competición”. La institución mencionó como jugada principal la acción que derivó en la roja de Plata: según el club, el atacante anticipó a Facundo Rodríguez, recibió un golpe dentro del área y, lejos de ser falta en ataque, la jugada merecía penal para el local. Ni el juez ni el VAR revisaron la acción.

También reclamaron una mano previa de Rodríguez en ese mismo forcejeo con Luiz Araújo, y criticaron con dureza el tanto de descuento de Guido Carrillo, al considerar que hubo una mano previa de Román Agustín Gómez al bajarle la pelota al delantero. “Las imágenes del partido son claras e indiscutibles (…) no pueden considerarse simples errores, sino un ataque directo a la integridad del torneo”, enfatizó el comunicado.

La dirigencia además señaló la omisión del árbitro de video Nicolás Gallo y apuntó a toda la terna colombiana, compuesta por Alexander Guzmán Bonilla y John Alexander León Sánchez como asistentes, y Jhon Alexander Ospina Londoño como cuarto árbitro. Aseguraron que las decisiones “influyeron directamente en el resultado y en la alineación de Flamengo para el partido decisivo”.

Finalmente, tras la apelación presentada por el club, Conmebol retiró la segunda amarilla y la roja a Gonzalo Plata, por lo que el ecuatoriano podrá estar presente en la revancha del próximo jueves en el estadio UNO de La Plata. “Flamengo reafirma su confianza en la seriedad del presidente Alejandro Domínguez y espera que se tomen medidas inmediatas para preservar la legitimidad de la Libertadores”, cerró el escrito.