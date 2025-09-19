Con casi 40° a las 17, Santiago del Estero fue la ciudad más caliente del país

Aunque aún no comenzó la primavera, la provincia atraviesa una jornada sofocante con marcas propias del verano. Para la noche se anuncian probabilidades de lluvias y mañana la máxima rondará los 36°.

Hoy 17:56

Santiago del Estero atravesó este jueves una de las jornadas más sofocantes del mes. A las 17 horas, la temperatura alcanzó los 39,2°, lo que convirtió a la provincia en la más calurosa del país, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El dato resulta aún más llamativo teniendo en cuenta que la primavera todavía no comenzó, lo que anticipa que las marcas más extremas del año están por venir.

El organismo además informó que existe un 40% de probabilidades de lluvias recién hacia la noche, lo que podría aportar algo de alivio tras el calor agobiante.

Para este sábado, se espera que las condiciones continúen con una máxima en torno a los 36 grados, manteniendo la tendencia de temperaturas elevadas en la región.