Se conoció el parte médico oficial de Thiago Medina tras la cirugía torácica

Hoy 16:46

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el accidente en moto que sufrió el viernes pasado. Durante una semana estuvo bajo control clínico estricto y con asistencia respiratoria mecánica, hasta que finalmente fue sometido a una cirugía torácica de alta complejidad.

Según el parte médico oficial difundido este viernes, “el paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente por equipos del servicio de cirugía del hospital en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría”. La intervención, que duró cuatro horas y media, consistió en la reconstrucción de la parrilla costal. Los médicos informaron que el joven se mantuvo hemodinámicamente estable, sin presentar intercurrencias, y que actualmente se encuentra en terapia intensiva, bajo control clínico y con pronóstico reservado.

Minutos antes de conocerse el informe, Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, llevó tranquilidad a través de sus redes sociales: “Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Permanece en terapia intensiva, estable y en este momento no requiere drogas para la presión”. La influencer pidió además que continúe la cadena de oración por la salud del joven.

Su hermana, Camila Deniz, conocida como Camilota, replicó el mismo mensaje en redes sociales.

Más tarde, en una entrevista en el programa Cortá por Lozano, Celis amplió: “Fue una cirugía sin complicaciones, que es lo más importante. Thiago está estable en terapia intensiva. Hay que ver cómo evoluciona en las próximas 24 horas. Gracias a Dios está sin drogas para la presión y esto es gracias a los pedidos de la gente, porque que de un día para el otro esté sin drogas es un milagro”.

Respecto de las gemelas que comparte con Medina, Celis aclaró: “Las bebés están en casa con mamá y la niñera. Tenemos un grupo enorme de familia y amigos que las contienen. Yo dejé de trabajar para estar presente y que ellas no sientan la ausencia de los dos. Les hablo de su papá para que lo tengan siempre presente”.