Francisco Acosta dirigirá la primera final entre Sportivo Fernández y Comercio

El Albiceleste recibirá el domingo al Tripero en la final de ida del Torneo Clausura “60 años de Canal 7”.

Hoy 16:46

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este viernes las designaciones arbitrales para las finales del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” en Primera y Reserva, además del Petit Torneo organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El plato fuerte será el próximo domingo en Fernández, donde Sportivo recibirá a Comercio en la final de ida. El árbitro designado es Francisco Acosta, acompañado por Daniel Gómez y Matías Celiz como asistentes, mientras que Domingo Acosta será el cuarto árbitro.

En la categoría Reserva, la final de ida entre Central Argentino y Central Córdoba, que se jugará esta noche en La Banda, tendrá a Daniel Juárez como juez principal, con la asistencia de Nicolás Tevez y Rodrigo Acosta. Rodrigo Jiménez cumplirá funciones como cuarto árbitro.

Por otra parte, en la final de ida del Petit Torneo de la Federación Provincial, Salamanca de Monte Quemado enfrentará a Dos Leones de Frías. El encuentro contará con el arbitraje de Franco Ramírez, acompañado por Nicolás Figueroa y David Ingratti como asistentes.