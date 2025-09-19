Francisco Acosta dirigirá la primera final entre Sportivo Fernández y Comercio

El Albiceleste recibirá el domingo al Tripero en la final de ida del Torneo Clausura “60 años de Canal 7”.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este viernes las designaciones arbitrales para las finales del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” en Primera y Reserva, además del Petit Torneo organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero.
El plato fuerte será el próximo domingo en Fernández, donde Sportivo recibirá a Comercio en la final de ida. El árbitro designado es Francisco Acosta, acompañado por Daniel Gómez y Matías Celiz como asistentes, mientras que Domingo Acosta será el cuarto árbitro.
En la categoría Reserva, la final de ida entre Central Argentino y Central Córdoba, que se jugará esta noche en La Banda, tendrá a Daniel Juárez como juez principal, con la asistencia de Nicolás Tevez y Rodrigo Acosta. Rodrigo Jiménez cumplirá funciones como cuarto árbitro.
Por otra parte, en la final de ida del Petit Torneo de la Federación Provincial, Salamanca de Monte Quemado enfrentará a Dos Leones de Frías. El encuentro contará con el arbitraje de Franco Ramírez, acompañado por Nicolás Figueroa y David Ingratti como asistentes.