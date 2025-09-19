Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 SEP 2025 | 39º
X
Somos Deporte

Francisco Acosta dirigirá la primera final entre Sportivo Fernández y Comercio

El Albiceleste recibirá el domingo al Tripero en la final de ida del Torneo Clausura “60 años de Canal 7”.

Hoy 16:46

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este viernes las designaciones arbitrales para las finales del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” en Primera y Reserva, además del Petit Torneo organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El plato fuerte será el próximo domingo en Fernández, donde Sportivo recibirá a Comercio en la final de ida. El árbitro designado es Francisco Acosta, acompañado por Daniel Gómez y Matías Celiz como asistentes, mientras que Domingo Acosta será el cuarto árbitro.

En la categoría Reserva, la final de ida entre Central Argentino y Central Córdoba, que se jugará esta noche en La Banda, tendrá a Daniel Juárez como juez principal, con la asistencia de Nicolás Tevez y Rodrigo Acosta. Rodrigo Jiménez cumplirá funciones como cuarto árbitro.

Por otra parte, en la final de ida del Petit Torneo de la Federación Provincial, Salamanca de Monte Quemado enfrentará a Dos Leones de Frías. El encuentro contará con el arbitraje de Franco Ramírez, acompañado por Nicolás Figueroa y David Ingratti como asistentes.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Zamora y la intendente Fuentes dejaron inaugurado el Parque “Mama Antula”
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 19º y 20º en las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  3. 3. El tiempo para este viernes 19 de septiembre en Santiago del Estero: nublado y con 37ºC de máxima
  4. 4. La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif participaron de la jornada de Hackathon
  5. 5. River y Racing, con fecha confirmada para el duelo de Copa Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT