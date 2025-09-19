Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise y luego borró el mensaje

La modelo sorprendió con una publicación en Instagram en la que aseguró estar “súper soltera”, aunque poco después eliminó la historia. La relación ya había atravesado rumores, peleas y planes de boda en Tulum.

Hoy 16:59

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise volvió a quedar envuelta en el misterio. En las primeras horas del viernes, la modelo compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que parecía confirmar el final del romance: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió junto a un corazón blanco y al ritmo de Espresso, de Sabrina Carpenter.

Karina Jelinek Post

Sin embargo, la publicación duró poco tiempo en línea, ya que Jelinek la borró sin dar más explicaciones, mientras que Parise tampoco hizo declaraciones. Desde la cuenta de LAM en X compartieron la captura de pantalla de la storie, destacando que ellos habían anticipado la crisis.

El silencio no es nuevo en esta pareja. Desde que en marzo de 2023 blanquearon su romance —un secreto a voces en la farándula— atravesaron rumores de separación, acusaciones y reconciliaciones. Incluso habían dejado entrever planes de casamiento simbólico en Tulum, aunque nunca llegaron a confirmarlos.

A mediados de este año, consultada sobre la boda, Jelinek se mostró evasiva: “No sé, capaz sí, capaz no”. Por su parte, Parise había explicado que el plan de realizar la fiesta en junio se modificó: “Lo íbamos a hacer en Tulum, pero las playas no están lindas”. También aclaró que la idea era una fiesta simbólica, no un casamiento legal.

En medio de las versiones, Paz Cornú, amiga de la pareja, contó que había sido convocada para diseñar los vestidos de novia, pero que luego dejaron de comunicarse: “Me escribieron para hacerles el vestido, pero después no me escribieron más. Las esperé para la prueba y no vinieron. No sé qué pasó”.

Los gestos ambiguos en redes no son una novedad para Jelinek. En junio pasado tuvo un episodio similar, cuando publicó duras frases contra su pareja: “Jamás habrá casamiento, es la persona más tóxica que conocí”. Días después, la modelo se disculpó y explicó que había sido un malentendido relacionado con su perro.

Por ahora, ninguna de las dos volvió a manifestarse sobre la supuesta separación, manteniendo el enigma que acompañó a su relación desde el comienzo.